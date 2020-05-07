Для рязанских школьников учебный год досрочно не завершится
Учебный год во многих субъектах Федерации может закончиться досрочно – Министерство просвещения Российской Федерации дало регионам рекомендации завершить учебу 15 мая. Однако окончательные решения каждый регион принимает самостоятельно.
По сведениям Министерства образования и молодежной политики Рязанской области, в рязанских школах обучение досрочно завершаться не будет. Учащиеся 1-8 классов продолжат получать дистанционное образование до 21 мая, для учеников 9-11 классов учебный год продлится до 5 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU