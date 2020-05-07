«Само пройдет». В Сасове против матери 9-летней девочки возбудили уголовное дело

7 Май 2020 2020-05-07T13:53:59+03:00

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В Сасовском районе против 36-летней женщины возбудили уголовное дело о жестоком обращении с дочерью (статья 156 УК РФ). Девочку 9 лет госпитализировали в Сасовскую районную больницу с черепно-мозговой травмой и ожогом левой ноги. Это и послужило основанием для проверки.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, когда ребенок упал с качелей и ударился головой, родительница решила, что травма пустяковая. Не заставил ее обратиться за медицинской помощью и тот факт, что дочь после этого не раз жаловалась на головные боли.

Позже, когда девочка обожгла кипятком левую ногу, горе-мамаша тоже руководствовалась принципом «само пройдет», и вызвала врача только тогда, когда ребенок упал в обморок.

«По предварительным сведениям врачей, ребенок потерял сознание из-за комплекса перенесенных травм», - рассказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU