Артем Никитин стал участником праймериз «Единой России»

7 Май 2020 2020-05-07T13:14:05+03:00

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Продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидатами от «Единой России» на выборах депутатов Рязанской областной Думы. Подать заявки кандидаты могут до 15 мая лично, обратившись в региональный оргкомитет, или дистанционно, в электронном виде.

6 мая пакет документов в региональный оргкомитет по проведению предварительного направил член Генерального совета партии, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии», директор Государственного фонда развития промышленности Рязанской области Артем Никитин.

По его мнению, участие в праймериз — это шанс для молодежи заявить о себе. «Наше региональное отделение всегда затрагивает социально значимые темы общества, выявляя проблемы и решая их, — подчеркнул он. — Выборы в законодательное собрание — это дополнительная площадка для коммуникаций с жителями и возможность помогать каждому».

Одним из важных проектов, которые дают возможность молодым кандидатам подготовиться к избирательной кампании, является кадровый проект «Единой России» «ПолитСтартап».

— Наставниками проекта являются опытные политики, добившиеся определенных успехов в различных сферах, — уточнил Артем Никитин. — Они рассказывают молодым участникам праймериз о подготовке агитационно-пропагандистских материалов, о том, как проводить мобилизацию избирателей, а также делятся опытом работы в законодательных органах власти.

Напомним, региональный оргкомитет работает на базе общественной приемной на улице Горького, дом 49А. Подать заявку на участие в праймериз можно в будние дни с 10.00 до 17.00 до 15 мая. Также документы можно направить дистанционно, в электронном виде.

Вся информация по проведению предварительного голосования, списки кандидатов, их данные находятся в открытом доступе на сайте pg.er.ru. За необходимыми разъяснениями и консультациями можно обратиться в оргкомитет или по телефонам (4912) 28-43-13, 28-43-23.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU