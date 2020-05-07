Коронавирус в Рязани: количество зараженных детей увеличилось до 149
Опергруппа по борьбе с коронавирусом в Рязани и области опубликовала последние данные по возрасту заболевших. Напомним, что на 7 мая 11:00 в регионе выявили 1396 случаев заражения, еще 79 являются условно подтвержденными.
По-прежнему наибольшее количество заболевших относится к молодой возрастной группе – от 18 до 45 лет (546 случаев). Вместе с тем, продолжает увеличиваться и количество заболевших детей. Если 6 мая их было 131, то сутки спустя их стало 149 человек.
Подробная статистика по зараженным:
- от 18 до 45 лет – 546 человек;
- от 46 до 64 лет – 496 человек;
- от 65 до 80 лет – 166 человек;
- старше 80 лет – 39 человек;
- дети – 149 человек
Подробная статистика по условно зараженным:
- от 18 до 45 лет – 33 человек;
- от 46 до 64 лет – 30 человек;
- от 65 до 80 лет – семь человек;
- старше 80 лет – два человека;
- дети – семь человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU