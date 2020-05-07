7 Май 2020 2020-05-07T12:39:54+03:00

Коронавирус в Рязани: количество зараженных детей увеличилось до 149. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Опергруппа по борьбе с коронавирусом в Рязани и области опубликовала последние данные по возрасту заболевших. Напомним, что на 7 мая 11:00 в регионе выявили 1396 случаев заражения, еще 79 являются условно подтвержденными.

По-прежнему наибольшее количество заболевших относится к молодой возрастной группе – от 18 до 45 лет (546 случаев). Вместе с тем, продолжает увеличиваться и количество заболевших детей. Если 6 мая их было 131, то сутки спустя их стало 149 человек.

Подробная статистика по зараженным:

- от 18 до 45 лет – 546 человек;

- от 46 до 64 лет – 496 человек;

- от 65 до 80 лет – 166 человек;

- старше 80 лет – 39 человек;

- дети – 149 человек

Подробная статистика по условно зараженным:

- от 18 до 45 лет – 33 человек;

- от 46 до 64 лет – 30 человек;

- от 65 до 80 лет – семь человек;

- старше 80 лет – два человека;

- дети – семь человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: 15 человек находятся в тяжелом состоянии

Пять зараженных пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU