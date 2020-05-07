7 Май 2020 2020-05-07T12:05:46+03:00

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Несколько антитеррористических подразделений воинских частей Рязанского гарнизона провели учения – «демонстративные действия» - по отражению возможных нападений на КПП. Во время «отражения» атак бойцы использовали технику, холостые боеприпасы и «средства имитации».

Саперы разматывают "шахматную" ленту для обозначения мест с найденными минами. Фото: УФСБ.

Учения развернулись на территориях Рыбновского, Скопинского и Ряжского районов, сообщает пресс-служба УФСБ по Рязанской области. Таким образом спецподразделения в очередной раз отработали обеспечение безопасности во время подготовки и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дня России.

Спецподразделения отработали в Рязанской области защиту КПП воинских частей от нападения. Фото: УФСБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU