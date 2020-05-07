2020-05-07T11:19:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области подтвердили 86 новых случаев коронавируса

Это люди с окончательным диагнозом COVID-19. Фактически за сутки прибавилось 79 зараженных
Антон КОНОВАЛОВ
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Диагноз COVID-19 за сутки подтвердился у 86 человек в Рязанской области. Об этом региональная опергруппа сообщила 6 мая около 11.00.

Официальное число зараженных достигло 1396 человек. Еще 79 положительных тестов Роспотребнадзор проверяет повторно.

Вместе с условно инфицированными по состоянию на 6 мая под контролем врачей находятся 1475 пациентов. Это на 79 больше, чем днем ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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