В Рязанской области подтвердили 86 новых случаев коронавируса
Это люди с окончательным диагнозом COVID-19. Фактически за сутки прибавилось 79 зараженных
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Диагноз COVID-19 за сутки подтвердился у 86 человек в Рязанской области. Об этом региональная опергруппа сообщила 6 мая около 11.00.
Официальное число зараженных достигло 1396 человек. Еще 79 положительных тестов Роспотребнадзор проверяет повторно.
Вместе с условно инфицированными по состоянию на 6 мая под контролем врачей находятся 1475 пациентов. Это на 79 больше, чем днем ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU