Из-за мощного ливня в Пронском районе водитель на скорости снес электроопору
Вечером 6 мая под Новомичуринском автомобиль Renault Megane снес электроопору и улетел в кювет, сообщает издательство «Пресса».
По данным издания, причиной ДТП стали скользкая дорога и плохая видимость из-за мощного ливня.
По предварительным данным, в результате дорожного происшествия водитель иномарки повредил предплечье и на «скорой» его доставили в скопинскую больницу. Напомним, что хирургическое отделение больницы Новомичуринска закрыто на карантин.
Кроме полицейских на месте аварии работали, которым пришлось восстанавливать электроснабжение города.
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ИСТОЧНИК KP.RU