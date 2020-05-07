7 Май 2020 2020-05-07T10:50:42+03:00

Из-за мощного ливня в Пронском районе водитель на скорости снес электроопору. Фото: издательство "Пресса".

В ДТП под Новомичуринском пострадал водитель, которого на «скорой» отправили в скопинскую больницу

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Вечером 6 мая под Новомичуринском автомобиль Renault Megane снес электроопору и улетел в кювет, сообщает издательство «Пресса».

По данным издания, причиной ДТП стали скользкая дорога и плохая видимость из-за мощного ливня.

По предварительным данным, в результате дорожного происшествия водитель иномарки повредил предплечье и на «скорой» его доставили в скопинскую больницу. Напомним, что хирургическое отделение больницы Новомичуринска закрыто на карантин.

Кроме полицейских на месте аварии работали, которым пришлось восстанавливать электроснабжение города.

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ИСТОЧНИК KP.RU