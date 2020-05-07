7 Май 2020 2020-05-07T09:24:31+03:00

Для борьбы с коронавирусом во Владимирскую область приедут медики из Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Коврове не хватает кадров, поэтому врачи всех специальностей работают на износ, пройдя дополнительное обучение

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Во Владимирскую область приедут два врача-ординатора Рязанского медуниверситета для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил главный врач Центральной городской больницы города Ковров Антон Зинченко.

По словам главврача, сейчас все специалисты работают на износ, потому что просто не хватает кадров.

— Поэтому те, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, работают героически. Это пульмонологи, реаниматологи, инфекционисты. Врачи других специальностей, желающие помочь коллегам, могут пройти 36-часовое обучение по оказанию помощи больным именно с коронавирусной инфекцией. Несколько ковровских медиков уже заканчивают эти курсы. Также после майских праздников в больницу из Рязанского медуниверситета прибудут два врача-ординатора, тоже после переподготовки, — отметил Зинченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU