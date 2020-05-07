Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 7 мая 8.30: заражены 1310 человек

7 Май 2020 2020-05-07T09:19:38+03:00

Еще 86 положительных тестов находятся на подтверждении у регионального Роспотребнадзора

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Опубликована последняя информация о коронавирусе в Рязанской области по состоянию на 7 мая 8.30. К этому моменту диагноз COVID-19 подтвержден у 1310 человек. Еще 86 тестов оказались положительными по результатам первичных исследований и находятся на подтверждении у регионального Роспотребнадзора.

Помимо вышеназванных граждан под медицинским наблюдением находятся 2418 человек, которые вернулись из поездок либо контактировали с заболевшими (людьми с подозрением на заболевание).

По официальным данным, обнародованным опергруппой, 126 человек с начала пандемии переболели коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU