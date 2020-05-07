День Победы в Рязани 2020: несмотря на самоизоляцию власти устроят выставку военной техники

7 Май 2020 2020-05-07T08:19:49+03:00

День Победы в Рязани 2020: несмотря на режим самоизоляции власти устроят выставку военной техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военно-исторический проект при поддержке десантного училища рязанцам представят в сквере на улице Октябрьской

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Во время рабочего совещания глава администрации Елена Сорокина обсудила с подчиненными подготовку к празднованию Дня Победы. Напомним, в этом году все мероприятия проходят в режиме повышенной готовности.

Чиновники обговорили проведение акций «Поем двором», «Окна Победы», «Минута молчания» и «Фонарики Победы». Но самый главный вопрос касался проведения выставки военной техники под открытым небом в сквере на улице Октябрьской.

Как конкретно будет проходить выставка, когда в Рязани продолжают действовать ограничительные меры и режим самоизоляции, городские власти не сообщают.

Ранее мы рассказывали, как из-за коронавирусной инфекции в Рязани отменили официальный прием главы администрации города, посвященный Дню Победы (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU