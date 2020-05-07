День Победы в Рязани 2020: несмотря на самоизоляцию власти устроят выставку военной техники
Во время рабочего совещания глава администрации Елена Сорокина обсудила с подчиненными подготовку к празднованию Дня Победы. Напомним, в этом году все мероприятия проходят в режиме повышенной готовности.
Чиновники обговорили проведение акций «Поем двором», «Окна Победы», «Минута молчания» и «Фонарики Победы». Но самый главный вопрос касался проведения выставки военной техники под открытым небом в сквере на улице Октябрьской.
Как конкретно будет проходить выставка, когда в Рязани продолжают действовать ограничительные меры и режим самоизоляции, городские власти не сообщают.
Ранее мы рассказывали, как из-за коронавирусной инфекции в Рязани отменили официальный прием главы администрации города, посвященный Дню Победы (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанцев приглашают присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк»
Ее покажут 9 мая на уличных экранах, по телевидению и в социальных сетях (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU