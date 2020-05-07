День Победы в Рязани 2020: официальный прием мэра города отменили

7 Май 2020 2020-05-07T07:53:59+03:00

День Победы в Рязани 2020: официальный прием мэра города Елены Сорокиной отменили. Фото: администрация Рязани.

Из-за коронавируса в Рязани встреча главы администрации с ветеранскими организациями не состоится

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В Рязани отменили официальный прием главы администрации города, посвященный Дню Победы. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Предполагалось, что официальный прием Елены Сорокиной пройдет 6-8 мая в библиотеке имени Есенина с участием представителей администрации Рязани и членов общественных городских объединений ветеранов – всего 50 человек.

Согласно контракту, исполнитель должен был сервировать столы и обеспечить доставку продуктов из примерного меню: салат «Курочка с ананасом», салат «Мимоза», селедочка по-деревенски с картофелем, разносолы, рыбку в кляре, грибочки фаршированные и другое.

Стоимость контракта должна была составить не более 40 тысяч рублей. В связи с распространением в Рязани и области коронавирусной инфекции, торги и официальный прием отменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU