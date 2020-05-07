День Победы в Рязани 2020: официальный прием мэра города отменили
В Рязани отменили официальный прием главы администрации города, посвященный Дню Победы. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Предполагалось, что официальный прием Елены Сорокиной пройдет 6-8 мая в библиотеке имени Есенина с участием представителей администрации Рязани и членов общественных городских объединений ветеранов – всего 50 человек.
Согласно контракту, исполнитель должен был сервировать столы и обеспечить доставку продуктов из примерного меню: салат «Курочка с ананасом», салат «Мимоза», селедочка по-деревенски с картофелем, разносолы, рыбку в кляре, грибочки фаршированные и другое.
Стоимость контракта должна была составить не более 40 тысяч рублей. В связи с распространением в Рязани и области коронавирусной инфекции, торги и официальный прием отменили.
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ИСТОЧНИК KP.RU