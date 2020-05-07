2020-05-07T06:35:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: 15 человек находятся в тяжелом состоянии

Пять зараженных пациентов подключены к аппаратам ИВЛ
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Рязани: 15 человек находятся в тяжелом состоянии.Коронавирус в Рязани: 15 человек находятся в тяжелом состоянии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В больницах Рязани находятся на лечении 211 человек диагнозом коронавирус, из них 11 детей, сообщает оперативная группа со ссылкой на минздрав.

Состояние 84 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 112 пациентов – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 15 человек, из них пять пациентов в возрасте от 58 до 83 лет подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.

Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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