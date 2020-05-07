7 Май 2020 2020-05-07T05:58:33+03:00

Мэрия обновила данные по числу зараженных коронавирусом в районах города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Лидируют с заметным отрывом на утро 7 мая Московский район

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Согласно последней официально опубликованной информации к 7 мая, в Рязани проживают 758 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус.

В какой районе Рязани больше всего инфицированных:

- в Московском районе – 304 случая;

- в Октябрьском районе – 195 человек;

- в Железнодорожном районе – 150 человек;

- в Советском районе – 109 случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU