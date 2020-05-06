Коронавирус в Рязани: поправились еще 37 человек
Вечером 6 мая оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области обновил данные по выздоровевшим рязанцам. За день из лечебных учреждений выписано 37 человек, перенесших COVID-19, в том числе трое детей.
Общее количество поправившихся рязанцев – 126 человек. Отмечается, что большинство из них проходили стационарное лечение. Жители региона, у которых болезнь протекала в легкой форме, находились на домашнем карантине.
Напомним, что по состоянию на 6 мая в Рязанской области 1310 подтвержденных и еще 86 условно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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Впрочем, точно такие же полномочия получили и остальные главы субъектов (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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