Президент предоставил рязанскому губернатору свободу в принятии решений по выходу региона из самоизоляции

6 Май 2020 2020-05-06T19:47:07+03:00

Впрочем, точно такие же полномочия получили и остальные главы субъектов

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В среду, 6 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в видеоконференции, которую провел президент РФ Владимир Путин. Речь шла о вопросах реализации мер поддержки экономики и социальной сферы в условиях пандемии.

Во время разговора Владимир Владимирович подчеркнул, что всем регионам в ближайшие дни необходимо выработать план действий с 11 мая, опираясь на разработанные на федеральном уровне «рекомендации по параметрам аккуратного, постепенного выхода из режимов вынужденных ограничений».

- Важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны. Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение, - отметил президент.

Таким образом, глава государства предоставил губернатору Рязанской области (такие же полномочия получили главы остальных субъектов страны) и соответствующим специалистам самостоятельно решать, как и когда смягчать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU