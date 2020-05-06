Регистрация участников предварительного голосования «Единой России» продлена до 15 мая

6 Май 2020 2020-05-06T18:21:26+03:00

Из-за пандемии коронавируса и ограничений в субъектах РФ массовых мероприятий праймериз будет проводиться с 25 по 31 мая в онлайн-формате

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«Единая Россия» продлила возможность регистрации участников предварительного голосования партии до 15 мая. Об этом сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

- Несмотря на праздничные и выходные дни, количество желающих зарегистрироваться в качестве участников предварительного голосования растет. В связи с этим региональные отделения партии попросили нас продлить срок подачи заявок до 15 мая, – сказал Сергей Перминов.

Он также сообщил, что для участия в партийной процедуре зарегистрированы уже более 5 000 участников.

Отметим, в этом году предварительное голосование из-за пандемии коронавируса и ограничений в субъектах РФ массовых мероприятий пройдет только в формате онлайн. Каждый желающий сможет в течение 7 дней (с 25 по 31 мая) зарегистрироваться на партийных ресурсах и проголосовать за своего кандидата. Также принято решение о том, что все дебаты проходят онлайн в формате видеопрезентаций.

Непосредственно в самом голосовании также можно будет поучаствовать в электронном формате. Регистрацию для голосования можно будет пройти либо через свою учетную запись на сайте «Госуслуги», либо через цифровые платформы партии.

Напоминаем, что региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» работает на базе общественной приемной на улице Горького, дом 49А. Подать документы желающие стать участниками праймериз могут в будние дни с 10.00 до 17.00. Также подать заявки можно в электронном виде.

Вся информация по проведению предварительного голосования, списки кандидатов, их данные находятся в открытом доступе на сайте pg.er.ru. За необходимыми разъяснениями и консультациями можно обратиться в оргкомитет или по телефону (4912) 28-43-13, 28-43-23.

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ИСТОЧНИК KP.RU