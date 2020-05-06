В Рязани ребенок впал в кому после падения с самоката
В Рязани врачи спасли ребенка, который впал в кому после падения с самоката, сообщает пресс-служба минздрава.
— Потеря сознания и подозрение на гематому являются показаниями к проведению компьютерной томографии, — рассказывает главный врач ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой Инна Лебедева. — Ее результаты показали, что у ребенка гематома, а также элементы дислокации головного мозга. Это означает, что мозг сместился относительно центра, и это очень серьезное осложнение. Оно грозит нарушением деятельности жизненно важных органов, прежде всего сердечно-сосудистой системы, дыхательного центра.
Детские врачи удалили гематому, а потом провели терапию для устранения отека мозга и стабилизации состояния. Кроме того, уже в реанимации врачи начали курс восстановительной терапии. Это было необходимо, чтобы последствия травмы не сказались на последующей жизни ребенка. Мальчик учился заново садиться, вставать и ходить. Для этого использовали специальное устройство: вертикализатор.
— Ребенок полностью восстановился и ушел от нас на своих ногах, у него не нарушены функции мозга, он продолжит обучение в школе, — отметила главврач.
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ИСТОЧНИК KP.RU