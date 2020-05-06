2020-05-06T17:03:25+03:00
Общество

Газовщики обратились к рязанцам в связи с завершением отопительного периода

Специалисты напомнили правила безопасного использования газа в быту и призвали к их строгому соблюдению
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В связи с завершением отопительного периода возросла опасность возникновения различных инцидентов, связанных с использованием газа в быту, заявили в пресс-службе «Рязаньгоргаза». Специалисты газораспределительной организации напомнили правила безопасного использования газа в быту и призвали к их строгому соблюдению:

- недопустимо сушить белье над газовой плитой и использовать газовую плиту для отопления помещения;

- в помещение, где работает газоиспользующее оборудование, обязательно должен быть обеспечен приток свежего воздуха, поэтому газовики рекомендуют держать окно на кухне чуть приоткрытым;

- во избежание случаев отравления угарным газом до включения и во время работы газового котла или колонки необходимо обязательно проветрить помещение, проверять наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

К последнему пункту специалисты добавили, что при отсутствии тяги пользоваться газовыми приборами нельзя. Кроме того, категорически запрещено заклеивать отверстия вентиляционных каналов.

«Быстро определить наличие в воздухе опасных веществ можно с помощью приборов газового контроля. Это может быть сложный механизм, с помощью которого при появлении в воздухе опасных примесей будет прекращена подача газа или простой сигнализатор, который светом или звуком предупредит об опасности», - заметили газовщики.

Так или иначе, прибор, о котором идет речь, должен быть внесен в реестр средств измерения и иметь паспорт завода-производителя. При этом установка прибора – личное дело собственника жилого помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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