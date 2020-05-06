В Пронском районе в ДТП на трассе «Каспий» погибли два человека

6 Май 2020 2020-05-06T16:37:34+03:00

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В среду, 6 мая, ДТП со смертельным исходом произошло на 240-м километре трассы Р-22 «Каспий» на территории Пронского района. Столкнулись иномарки Opel и Land Rover.

Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что в аварии погибли водитель и пассажир автомобиля Opel. Еще три человека, в том числе девятилетний ребенок, ехавший в автомобиле Opel, получили травмы.

В настоящее время на месте ДТП работают дорожные полицейский, обстоятельства трагедии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU