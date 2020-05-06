2020-05-06T16:37:34+03:00
Происшествия

В Пронском районе в ДТП на трассе «Каспий» погибли два человека

Столкнулись иномарки Opel и Land Rover
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

В среду, 6 мая, ДТП со смертельным исходом произошло на 240-м километре трассы Р-22 «Каспий» на территории Пронского района. Столкнулись иномарки Opel и Land Rover.

Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что в аварии погибли водитель и пассажир автомобиля Opel. Еще три человека, в том числе девятилетний ребенок, ехавший в автомобиле Opel, получили травмы.

В настоящее время на месте ДТП работают дорожные полицейский, обстоятельства трагедии уточняются.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Момент смертельного ДТП на трассе «Каспий» попал на видео

Mercedes разлетелся на куски от столкновения с битумовозом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На свалке в Рязани обнаружили копии паспортов и водительских удостоверений
Регистрация участников предварительного голосования «Единой России» продлена до 15 мая
Положительный тест на COVID-19: умерла главный бухгалтер ИК-6
В Рязани ребенок впал в кому после падения с самоката
Газовщики обратились к рязанцам в связи с завершением отопительного периода
В Пронском районе в ДТП на трассе «Каспий» погибли два человека
«Ростелеком» запустил онлайн-викторину «История Победы»
Рязанская фигуристка Александра Трусова ушла от Тутберидзе
Коронавирус пришел еще в 11 населенных пунктов Рязанской области
В рязанском отделении Сбербанка рассказали о снижении ставок по ипотеке
Ректор радиоуниверситета призвал студентов и выпускников 7 мая остаться дома
Для детей с коронавирусом в Рязани устроили лазерное шоу
В Скопинском районе москвич до смерти забил жену деревянной тростью
Рамадан в Рязани 2020: мусульмане объединяются, чтобы помочь нуждающимся продуктами и деньгами