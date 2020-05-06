Рязанская фигуристка Александра Трусова ушла от Тутберидзе

6 Май 2020 2020-05-06T17:44:52+03:00

Поклонники ее таланта опасаются, что это негативно скажется на результатах

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Известная рязанская фигуристка Александра Трусова, получившая мировую известность тем, что первой начала прыгать четверной флип, лутц и тулуп покинула группу Этери Тутберидзе. Об этом сообщает, федеральный сайт «Комсомольской правды». Далее карьеру спортсменка продолжит, тренируясь в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

По словам столичных коллег, основной причиной такого шага является то, что Александра чувствовала себя ненужной в команде, и это отражалось на результатах. Вместе с Евгением Плющенко Трусова надеется перезагрузить карьеру.

Однако многие поклонники опасаются, что уход от Тутберидзе негативно скажется на результатах. В качестве аналогичного примера приводится карьера Евгении Медведевой.

Трусова занималась в группе Тутберидзе с 2016 года. Дважды выиграла чемпионат мира среди юниоров, является бронзовым призером взрослого чемпионата Европы и бронзовым призером финала Гран-при.

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ИСТОЧНИК KP.RU