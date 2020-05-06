Коронавирус пришел еще в 11 населенных пунктов Рязанской области

6 Май 2020 2020-05-06T16:11:38+03:00

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Опергруппа опубликовала последние данные о географии распространения новой коронавирусной инфекции в Рязанской области на 12.00 6 мая. Подтвержденных и условно подтвержденных случаев заражения COVID-19 по региону насчитывается 1396. В Рязани за сутки их выявили 33.

Тест на «корону» оказался положительным еще у 53 человек за пределами областного центра. Причем на карте заболевания появились еще 11 населенных пунктов: Затишье, Полково (оба – Рязанский район), Вослебово (Скопинский район), Напольное, Паники (оба - Сараевский район), Пилево (Клепиковский район), Гремячий Ключ, Надежда, Савватьма (все три – Ермишинский район). Ивановское и Истье (оба – Старожиловский район).

Также обращает на себя внимание вспышка COVID-19 в селе Костино, где выявили 6 новых случаев заражения, притом ранее там был зарегистрирован 1.

Количество инфицированных по различным муниципальным образованиям:

- в г. Рязани - 758 (+33);

- в Рязанском районе - 112 (+7) (Заокское - 30, Учхоз Стенькино - 12, Тюшево - 11, Заборье - 7, Поляны - 7, Дядьково - 5, Подвязье - 5 (+1), Рожок - 4, Ялтуново - 4 (+3) , Абрютино - 3, Высокое - 3 (+1), Мурмино - 3, Земенки - 2, Насурово - 2, Алтухово - 1, Богданово - 1, Варские - 1, Вышгород - 1, Дмитриевка - 1, Дубровичи - 1, Затишье - 1 (+1), Листвянка - 1, Полково - 1 (+1), Ровное - 1, Секиотово - 1, Ульяновка - 1, Ходынинские дворики2 - 1, Шумашь - 1);

- в Скопинском район - 53 (+4) (Павелец - 18 (+2), Ильинка - 13, Побединка - 4, Горлово - 3, Березняги - 2 (+1), Клекотки - 2, Моховое - 2, Отрада - 2, Вослебово - 1 (+1), Делехово - 1, Нагиши 1, Новиково - 1, Петрушино - 1, Успенское 1, Шелемишево - 1);

- в г. Скопин - 27 (+4);

- в Михайловском районе - 34 (+1) (Октябрьский - 14 (+1), Стрелецкие выселки - 5, Виленка - 2, Козловка - 2, Березово - 1, Волосовка - 1, Грязное - 1, Иваньково - 1, Ижеславль - 1, Киндяково - 1, Красное - 1, Первомайский - 1, Печерники - 1, Покровское1 - 1, Фирюлевка - 1);

- в г. Михайлов - 43;

- в Пронском районе - 4 (Б. Погореловка - 1, Маклаково - 1, Мамоново - 1, Роскино - 1);

- в Пронске - 8 (+1);

- в г. Новомичуринск - 39 (+3);

- в Рыбновском районе - 35 (+7) (Костино - 7 (+6), Новоселки - 7, Высокое - 4 (+1), Глебково - 4, Горяйново - 3, Старолетово - 3, Житово - 1, Завод Ветзоотехника - 1, Зубово - 1, Козловка - 1, Перекаль - 1, Пощупово - 1, Старое Батурино - 1);

- в г. Рыбное - 23;

- в Сараевском районе - 22 (+2) (Красный Озерок - 7, Алексеевка - 3, Красный Куст - 2, Мордово - 2, Сысои - 2, Бычки - 1, Красная Вершина - 1, Кривское - 1, Напольное - 1 (+1), Новый Хутор - 1, Паники - 1 (+1));

- в р.п. Сараи - 5;

- в Сасовском районе - 11 (Сотницыно - 3, Раково - 2, Фроловское - 2, Алешино - 1, Гавриловское - 1, Кузьминки - 1, Молодежный - 1);

- в г. Сасово - 22;

- в Касимовском районе - 9 (Подлипки - 2, Телебукино - 2, Клетино - 2, Щербатовка - 2, Малеево - 1);

- в г. Касимов - 21 (+3).

- в Клепиковском районе - 18 (+2) (Аверкиево - 5, Тума - 3 (+1), Криуша - 2, Алексеево - 1, Егорово - 1, Кондаково - 1, Молькино - 1, Натальино - 1, Первушкино - 1, Пилево - 1 (+1), Хараблино - 1);

- в Спас - Клепиках - 2;

- в Ряжском районе - 5 (Петрово - 2, Шереметьево - 2, Дегтяное - 1);

- в г.Ряжск - 13 (+2);

- в Спасском районе - 13 (Спиртзаводской - 4, Павловка - 2, Сушки - 2, Брыкин Бор - 1, Ижевское - 1, Огородниково - 1, Старостеклянное - 1, Троица - 1);

- в г. Спасск - Рязанский - 13;

- в Захаровском районе - 11 (+2) (Смена - 5 (+2), Безлычное - 3, Плахино - 1, Поливаново - 1, Пупкино - 1);

- в с. Захарово - 2 (+1);

- в Шиловском районе - 11 (Лесной - 5, Сановка - 2, Аделино - 1, Елизаветинка - 1, Заполье - 1, Муратово - 1);

- в п. Шилово - 7;

- в Шацком районе - 10 (Казачья Слобода - 6, Высокое - 1, Лесное Конобеево - 1, Новочернеево - 1, Печины - 1);

- в г. Щацк - 10 (+1);

- в Чучковском районе ( Мелихово) - 3;

- в п. Чучково - 8 (+3);

- в Ермишинском районе - 6 (+4) (Азеево - 2, Гремячий ключ - 2 (+2), Надежка - 1 (+1), Савватьма - 1 (+1));

- в Ермиши - 5 (+3);

- в Милославском районе - 3 (Бугровка - 1, Кочуры - 1, Чернава - 1);

- в п. Милославское - 6;

- в Александро - Невском районе (Боровок - 5);

- в Александро - Невском - 2;

- в Ухоловском районе - 2 (Поляки - 1, Покровское - 1);

- в п. Ухолово - 4;

- в Старожиловском районе - 3 (+2) (Ивановское - 1 (+1), Истье - 1 (+1), Панинская слобода - 1);

- в р.п. Старожилово - 3 (+2);

- в Путятинском районе - 2 (Глебово - 1, Строевское - 1);

- в Кораблинском районе - 1 (Кипчаково - 1);

- в г. Кораблино - 1;

- в р.п. Сапожок - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU