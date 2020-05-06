Ректор радиоуниверситета призвал студентов и выпускников 7 мая остаться дома

6 Май 2020 2020-05-06T14:47:42+03:00

День радио в этом году пройдет в онлайн формате

Изменить размер текста: A A

В среду, 6 мая, ректор Рязанского радиотехнического университета Михаил Чиркин опубликовал свое поздравление с Днем радио, который традиционно отмечается в нашей стране 7 мая.

7 мая из года в год тысячи выпускников вуза собираются возле стен родной alma-mater, чтобы с благодарностью вспомнить замечательные студенческие годы. Однако в этом году привычного праздника, увы, не будет…

- К большому сожалению, в этом году возможности собраться не будет, - отметил Михаил Викторович. – Я призываю проявить ответственность и понимание необходимости сдержать распространение инфекции. Очень надеюсь, что в следующем году, накануне празднования 70-летия вуза, ничто не помешает нашей встрече.

7 мая в официальной группе РГРТУ в социальной сети «ВКонтакте» в 12.00 Михаил Чиркин поздравит всех студентов, преподавателей и выпускников с Днем радио. Также будет проведена прямая трансляция церемонии возложение цветов к памятнику создателю радио Александру Степановичу Попову.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Для детей с коронавирусом в Рязани устроили лазерное шоу

Сюрприз оценили и юные пациенты, и медицинские работники (подробности).

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU