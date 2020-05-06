Ректор радиоуниверситета призвал студентов и выпускников 7 мая остаться дома
В среду, 6 мая, ректор Рязанского радиотехнического университета Михаил Чиркин опубликовал свое поздравление с Днем радио, который традиционно отмечается в нашей стране 7 мая.
7 мая из года в год тысячи выпускников вуза собираются возле стен родной alma-mater, чтобы с благодарностью вспомнить замечательные студенческие годы. Однако в этом году привычного праздника, увы, не будет…
- К большому сожалению, в этом году возможности собраться не будет, - отметил Михаил Викторович. – Я призываю проявить ответственность и понимание необходимости сдержать распространение инфекции. Очень надеюсь, что в следующем году, накануне празднования 70-летия вуза, ничто не помешает нашей встрече.
7 мая в официальной группе РГРТУ в социальной сети «ВКонтакте» в 12.00 Михаил Чиркин поздравит всех студентов, преподавателей и выпускников с Днем радио. Также будет проведена прямая трансляция церемонии возложение цветов к памятнику создателю радио Александру Степановичу Попову.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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