2020-05-06T13:57:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Для детей с коронавирусом в Рязани устроили лазерное шоу

Сюрприз оценили и юные пациенты, и медицинские работники
Антон КОНОВАЛОВ
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Для детей с коронавирусом в Рязани устроили лазерное шоу. Фото: gkb11.ruДля детей с коронавирусом в Рязани устроили лазерное шоу. Фото: gkb11.ru
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Под окнами больницы №11 в Рязани, где развернут госпиталь для детей с коронавирусной инфекцией, устроили лазерное шоу с веселой музыкой. О необычном подарке рассказала пресс-служба областного минздрава. Благодарными зрителями стали юные пациенты, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.

- Жизнь детей заметно изменилась, ведь во время лечения они не могут проводить время со своими семьями, гулять на свежем воздухе и играть со сверстниками, - отметили в минздраве, объясняя важность доброго жеста.

С идеей устроить сюрприз, как уточнили в больнице №11, к одному из предпринимателей обратился главный врач Роман Васин. Медработники, которые днюют и ночуют на работе, следя за состоянием детей, лазерное шоу тоже оценили и поблагодарили устроившую его команду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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