В Скопинском районе москвич до смерти забил жену деревянной тростью

6 Май 2020 2020-05-06T13:54:00+03:00

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Следователи Скопинского МСО возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего москвича, подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, вечером 1 мая в одном из дачных домов в селе Победное Скопинского района, ранее судимый пьяный мужчина во время ссоры избил свою супругу деревянной тростью. От полученных телесных повреждений 43-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. О случившемся мужчина сообщил только через сутки, отрицая при этом свою вину.

Следователям удалось обнаружить следы преступления, позволившие установить причастность подозреваемого к совершению убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU