Рамадан в Рязани 2020: мусульмане объединяются, чтобы помочь нуждающимся продуктами и деньгами
Рязанские мусульмане объединяются, чтобы помочь нуждающимся продуктами, сообщает Духовное управление мусульман региона.
«Идет вторая декада священного месяца рамадан, в котором мусульмане соблюдают обязательный пост. В связи со сложившейся ситуацией в стране, многие наши братья и сестры оказались в тяжелом финансовом положении. Люди растеряны, некоторые из них остались без средств к существованию и без места для проживания, без квартир.
Духовное управление мусульман Рязанской области и Исламский культурный центр Рязанской области предлагает объединиться для оказания поддержки нуждающимся. Будут подготовленные продуктовые пакеты», - говорится в сообщении.
КАК ПОМОЧЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
Кто желает и может помочь финансово, просим перечислять сумму пожертвования с пометкой «Садака» на карту Сбербанка 4276 5300 1795 7742 Шухрат Ражабович Адизов – руководитель аппарата ДУМ Рязанской области.
Если вы знаете людей, которым нужна помощь, можете оставлять их контактные телефоны на номера в ватсапе:
- 89206397375 – волонтеры от ДУМ Рязанской области;
- 89206353111 – волонтеры от Исламского культурного центра.
Для проверки достоверности – звоните имам-мухтасибу Рязанской области Рашид-хазрату Бултачееву по телефону: 8 903 839 0668.
Садака и продукты также можно принести в мечеть в Дягилево. Для фитр (праздничная милостыня – Ред.) имеется отдельный ящик.
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наименование организации: Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Рязанской области (Рязанский Мухтасибат)
ОГРН 1106200000862
ИНН 6234081060
КПП 622901001
Дата регистрации: 08.06.2010
Дата учреждения: 20.04.2010
Дата внесения изменений в учредительные документы: 17.07.2015
Учетный: 6211010081
р/с 40703810858150000018
БИК 046126793
Рязанский РФ АО «Россельхозбанк» в г. Рязань
к/с 30101810900000000793
Председатель, имам-мухтасиб Рязанской области Р.А. Бултачеев.
СПРАВКА «КП»
Садака — добровольная милостыня, которую мусульманин выплачивает нуждающимся по собственному усмотрению и желанию с намерением заслужить довольство Аллаха.
ИСТОЧНИК KP.RU