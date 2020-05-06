6 Май 2020 2020-05-06T12:46:32+03:00

Рамадан в Рязани 2020: мусульмане объединяются, чтобы помочь нуждающимся продуктами и деньгами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за коронавируса и сложной экономической ситуации, многие приверженцы ислама оказались в тяжелом финансовом положении

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Рязанские мусульмане объединяются, чтобы помочь нуждающимся продуктами, сообщает Духовное управление мусульман региона.

«Идет вторая декада священного месяца рамадан, в котором мусульмане соблюдают обязательный пост. В связи со сложившейся ситуацией в стране, многие наши братья и сестры оказались в тяжелом финансовом положении. Люди растеряны, некоторые из них остались без средств к существованию и без места для проживания, без квартир.

Духовное управление мусульман Рязанской области и Исламский культурный центр Рязанской области предлагает объединиться для оказания поддержки нуждающимся. Будут подготовленные продуктовые пакеты», - говорится в сообщении.

КАК ПОМОЧЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

Кто желает и может помочь финансово, просим перечислять сумму пожертвования с пометкой «Садака» на карту Сбербанка 4276 5300 1795 7742 Шухрат Ражабович Адизов – руководитель аппарата ДУМ Рязанской области.

Если вы знаете людей, которым нужна помощь, можете оставлять их контактные телефоны на номера в ватсапе:

- 89206397375 – волонтеры от ДУМ Рязанской области;

- 89206353111 – волонтеры от Исламского культурного центра.

Для проверки достоверности – звоните имам-мухтасибу Рязанской области Рашид-хазрату Бултачееву по телефону: 8 903 839 0668.

Садака и продукты также можно принести в мечеть в Дягилево. Для фитр (праздничная милостыня – Ред.) имеется отдельный ящик.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Наименование организации: Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Рязанской области (Рязанский Мухтасибат)

ОГРН 1106200000862

ИНН 6234081060

КПП 622901001

Дата регистрации: 08.06.2010

Дата учреждения: 20.04.2010

Дата внесения изменений в учредительные документы: 17.07.2015

Учетный: 6211010081

р/с 40703810858150000018

БИК 046126793

Рязанский РФ АО «Россельхозбанк» в г. Рязань

к/с 30101810900000000793

Председатель, имам-мухтасиб Рязанской области Р.А. Бултачеев.

СПРАВКА «КП»

Садака — добровольная милостыня, которую мусульманин выплачивает нуждающимся по собственному усмотрению и желанию с намерением заслужить довольство Аллаха.

ИСТОЧНИК KP.RU