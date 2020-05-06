Коронавирус в Рязани: количество заболевших детей увеличилось до 131

6 Май 2020 2020-05-06T12:00:02+03:00

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Оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области обновила данные по возрастному составу заболевших. Напомним, что на 11.00 6 мая в регионе выявлено 1310 случаев заражения, еще 86 являются условно подтвержденными.

По-прежнему наибольшее количество заболевших относится к молодой возрастной группе – от 18 до 45 лет (527 случаев). Вместе с тем, продолжает увеличиваться и количество заболевших детей. Если 5 мая их было 122, то 6 мая – уже 131.

Рязанцы с подтвержденным диагнозом COVID-19

- от 18 до 45 лет – 527 человек;

- от 46 до 64 лет – 459 человек;

- от 65 до 80 лет – 155 человек;

- старше 80 лет – 38 человек;

- дети – 131 человек (8 месяцев, двое по 9 месяцев; тринадцать по 1 году; пятеро по 2 года; четверо по 3 года; пятеро по 4 года; девятеро по 5 лет; четверо по 6 лет; тринадцать по 8 лет; десять по 9 лет; пятеро по 10 лет; десять по 11 лет; одиннадцать по 12; семеро по 13 лет; десять по 14 лет; восемь по 15 лет; четверо по 16 и десять по 17 лет).

Рязанцы с условно подтвержденным диагнозом

- от 18 до 45 лет – 19 человек;

- от 46 до 64 лет – 37 человек;

- от 65 до 80 лет – 11 человек;

- старше 80 лет – 1 человек;

- дети – 18 человек (двое по 1 году; 3; 4; 7; трое по 8; двое по 11; 14; двое по 15; двое по 16; трое по 17 лет).

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На подтверждении в Роспотребнадзоре находятся 86 положительных тестов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU