Момент смертельного ДТП на трассе «Каспий» попал на видео
Госавтоинспекция по Рязанской области выложила видео, на котором запечатлен момент смертельного ДТП на трассе «Каспий». Речь идет об аварии с участием автомобилей Mercedes, Toyota Camry и Iveco на 321 километре трассы Р-22 «Каспий.
На страшных кадрах видно, как Mercedes после обгона по обочине на большой скорости выезжает на встречную полосу и буквально разлетается на куски от столкновения с битумовозом.
«Именно такие водители несут колоссальную угрозу безопасности дорожного движения», - прокомментировали в ГИБДД.
Запись велась видеорегистратором автомобиля Toyota.
Напомним, водитель Mercedes скончался на месте. Оказалось, что он был лишен водительских прав на три года. Также травмы получили две пассажирки Toyota и водитель Iveco.
Mercedes врезается в битумовоз .
ИСТОЧНИК KP.RU