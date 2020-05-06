2020-05-06T11:43:42+03:00
Происшествия

Момент смертельного ДТП на трассе «Каспий» попал на видео

Mercedes разлетелся на куски от столкновения с битумовозом [видео]
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Mercedes разлетелся на куски от столкновения с битумовозом на трассе "Каспий" в Рязанской области. Фото: ryazpressa.ruMercedes разлетелся на куски от столкновения с битумовозом на трассе "Каспий" в Рязанской области. Фото: ryazpressa.ru
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Госавтоинспекция по Рязанской области выложила видео, на котором запечатлен момент смертельного ДТП на трассе «Каспий». Речь идет об аварии с участием автомобилей Mercedes, Toyota Camry и Iveco на 321 километре трассы Р-22 «Каспий.

На страшных кадрах видно, как Mercedes после обгона по обочине на большой скорости выезжает на встречную полосу и буквально разлетается на куски от столкновения с битумовозом.

«Именно такие водители несут колоссальную угрозу безопасности дорожного движения», - прокомментировали в ГИБДД.

Запись велась видеорегистратором автомобиля Toyota.

Напомним, водитель Mercedes скончался на месте. Оказалось, что он был лишен водительских прав на три года. Также травмы получили две пассажирки Toyota и водитель Iveco.

Mercedes врезается в битумовоз .

ИСТОЧНИК KP.RU

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