2020-05-06T10:57:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области выявили еще 84 зараженных коронавирусом человек. Всего – 1310

На подтверждении в Роспотребнадзоре находятся 86 положительных тестов
Яков РЫКОВ
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В Рязанской области выявили еще 84 зараженных коронавирусом человек. Всего – 1310.В Рязанской области выявили еще 84 зараженных коронавирусом человек. Всего – 1310.Фото: Иван МАКЕЕВ
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6 мая в Рязанской области выявили еще 84 случая заражения коронавирусом, сообщает опергруппа.

Всего с начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 1310 человек. Еще 86 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1396 человек.

Кроме того, в настоящее время выздоровели 89 человек, большинство из них проходили стационарное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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