В Рязанской области выявили еще 84 зараженных коронавирусом человек. Всего – 1310
6 мая в Рязанской области выявили еще 84 случая заражения коронавирусом, сообщает опергруппа.
Всего с начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 1310 человек. Еще 86 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1396 человек.
Кроме того, в настоящее время выздоровели 89 человек, большинство из них проходили стационарное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU