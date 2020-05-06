В Лесопарке построили новую пристань на деньги частного инвестора

6 Май 2020 2020-05-06T10:30:58+03:00

Как только власти снимут ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, пристань заработает

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К началу навигационного сезона в Рязани завершили строительство и благоустройство новой пристани, она появилась в Лесопарке, сообщает ГТРК «Ока». Открыть пристань должны были в марте, но из-за пандемии сроки перенесли.

Причальную стенку длиной чуть больше 43 метров, а общей площадью - 550 квадратных метров, возвели за два месяца. Расходы на строительство взял на себя частный инвестор. Благоустроить территорию помог город - вырубили аварийные и больные деревья, оборудовали к воде лестничный спуск.

Как только власти снимут ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, пристань заработает. Планируется, что появятся новые водные маршруты, что позволит вывести речной туризм на другой уровень.

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ИСТОЧНИК KP.RU