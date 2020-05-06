Коронавирус в Рязани, ситуация на 6 мая 08.30: под наблюдением 2290 человек
По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 8:30 в регионе зарегистрировано 1226 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся еще 84 положительных тестов.
При этом 88 рязанцев выздоровели. Большинство из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под наблюдением врачей.
В целом на 6 мая 8:30 поступила информация о 6035 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей находятся 2290 человека. 3745 жителей Рязани и области его уже прошли, они обследованы и здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU