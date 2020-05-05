2020-05-05T21:51:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: умер 51-летний мужчина с подтвержденным диагнозом

При этом пациент имел сопутствующие тяжелые хронические заболевания
Антон ВОХЕЧ
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51-летний рязанец ушел из жизни. Врачи были бессильны.51-летний рязанец ушел из жизни. Врачи были бессильны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Опергруппа правительства области сообщает, что 5 мая стало известно о смерти мужчины 51 года с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Пациент имел сопутствующие тяжелые хронические заболевания. Врачи долгое время поддерживали пациента в стабильном состоянии. Но несмотря на все усилия, спасти человека не удалось. Окончательная причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомического вскрытия.

Напомним, что 29 апреля в Рязани скончались два пациента с положительным тестом на коронавирус. К тому времени в регионе официально были зарегистрированы три смертельных случая от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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