Коронавирус в Рязани: умер 51-летний мужчина с подтвержденным диагнозом

5 Май 2020 2020-05-05T21:51:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Опергруппа правительства области сообщает, что 5 мая стало известно о смерти мужчины 51 года с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Пациент имел сопутствующие тяжелые хронические заболевания. Врачи долгое время поддерживали пациента в стабильном состоянии. Но несмотря на все усилия, спасти человека не удалось. Окончательная причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомического вскрытия.

Напомним, что 29 апреля в Рязани скончались два пациента с положительным тестом на коронавирус. К тому времени в регионе официально были зарегистрированы три смертельных случая от коронавируса.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирусом в Рязанской области заразились уже 122 ребенка

Опергруппа пи региональном правительстве опубликовала последние на 5 мая данные о возрастной структуре инфицированных (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU