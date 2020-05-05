2020-05-05T20:37:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области: по поручению губернатора Любимова ведется учет приезжих

Это делается для снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции с началом дачного сезона
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Во всех муниципалитетах ведется учет приезжих.Во всех муниципалитетах ведется учет приезжих.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Губернатор Николай Любимов поручил вести учет приезжих в регион. Эта мера направлена на снижение риска завоза и распространения коронавирусной инфекции с началом дачного сезона. Оперативные штабы всех муниципальных образований проводят учет прибывших из других регионов.

В целом на 5 мая было выявлено 43710 россиян, прибывших в муниципалитеты из других регионов. Областной центр в эту статистику не входит. В настоящее время на контроле в муниципальных образованиях находятся 2194 человека иногородних, а на горячие линии поступило 3946 звонков.

Напомним, что ведется статистика по распространению коронавируса по территории Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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