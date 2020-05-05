Коронавирус в Рязани: в Московском районе зарегистрирован 291 случай
По данным оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 13.00 5 мая в регионе зарегистрированы 1310 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. 725 из них проживают в Рязани.
В Московском районе зарегистрирован 291 случай. 184 человека заболели в Октябрьском районе, в Советском – 104 случая заражения.На сегодняшний день на территории Железнодорожного района проживают 146 человек с положительным и условно-положительным диагнозом.
Отметим, что площади городских районов разнятся. Советский район самый маленький из них, он расположен в центре Рязани, где процент высотной застройки гораздо ниже, нежели в других, на окраинах.
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ИСТОЧНИК KP.RU