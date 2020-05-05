2020-05-05T20:14:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области: в больницах находится 242 пациента

Состояние 39 человек медики оценивают как тяжелое. Шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ
Иван АНТОНОВ
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В тяжелом состоянии находятся 39 пациентов.В тяжелом состоянии находятся 39 пациентов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Оперативная рабочая группа сообщает о том, что по состоянию на 5 мая в больницах Рязани находятся на лечении 242 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Причем, 13 из них - дети.

По информации регионального минздрава, состояние 203 человек врачи оценивают как удовлетворительное и средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 39 человек, шестеро из которых (от 58 до 83 лет) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Выздоровели уже 88 человек.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся в режиме домашнего карантина и проходят лечение под постоянным наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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