Коронавирус в Рязани и области: в больницах находится 242 пациента
Оперативная рабочая группа сообщает о том, что по состоянию на 5 мая в больницах Рязани находятся на лечении 242 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Причем, 13 из них - дети.
По информации регионального минздрава, состояние 203 человек врачи оценивают как удовлетворительное и средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 39 человек, шестеро из которых (от 58 до 83 лет) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Выздоровели уже 88 человек.
У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся в режиме домашнего карантина и проходят лечение под постоянным наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU