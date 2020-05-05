2020-05-05T17:12:06+03:00
Происшествия

Стали известны подробности трагической аварии в Рязанской области

По словам сотрудника ГИБДД, погибший водитель спровоцировал столкновение
Антон ВОХЕЧ
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Прочная немецкая машина после столкновения превратилась в груду металла. Фото с сайта ИД "Пресса".Прочная немецкая машина после столкновения превратилась в груду металла. Фото с сайта ИД "Пресса".
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Нашим коллегам стали известны подробности трагического ДТП, которое произошло утром 5 мая в Александро-Невском районе.

Как рассказал сотрудник Ряжского ГИБДД, водитель автомобиля Mercedes на большой скорости двигался из Москвы в сторону Тамбова. Грубо нарушив Правила дорожного движения, мужчина по обочине обогнал автомобиль Toyota Camry. Затем водитель Mercedes был вынужден выехать на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с впереди едущей машиной. И уже здесь «в лобовую» столкнулся с битумовозом Iveco.

Кстати, в ГИБДД уточнили, что погибший водитель был на три года лишен водительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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