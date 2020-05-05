Стали известны подробности трагической аварии в Рязанской области
Нашим коллегам стали известны подробности трагического ДТП, которое произошло утром 5 мая в Александро-Невском районе.
Как рассказал сотрудник Ряжского ГИБДД, водитель автомобиля Mercedes на большой скорости двигался из Москвы в сторону Тамбова. Грубо нарушив Правила дорожного движения, мужчина по обочине обогнал автомобиль Toyota Camry. Затем водитель Mercedes был вынужден выехать на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с впереди едущей машиной. И уже здесь «в лобовую» столкнулся с битумовозом Iveco.
Кстати, в ГИБДД уточнили, что погибший водитель был на три года лишен водительских прав.
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ИСТОЧНИК KP.RU