В Рязанской области скоропостижно скончался прокурор Алексей Нумолов

5 Май 2020 2020-05-05T16:07:59+03:00

Алексей Нумолов останется в памяти родных и коллег. Фото с официального сайта Рязанской областной прокуратуры.

Он прослужил в органах прокуратуры Рязанской области 18 лет

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Коллектив прокуратуры Рязанской области на официальном сайте выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Нумолова. Он скоропостижно скончался 4 мая. До последнего дня он исполнял обязанности Скопинского межрайонного прокурора.

Алексей Нумолов прослужил в органах прокуратуры Рязанской области 18 лет. Коллеги отмечают, что он был высококвалифицированным прокурорским работником, опытным руководителем, способным на должном профессиональном уровне выполнять поставленные сложные и ответственные задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU