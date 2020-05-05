6 мая рязанские улицы вновь обработают аэрозольным способом
6 мая при благоприятных погодных условиях в Рязани пройдет аэрозольная обработка города. Специальную технику для этого предоставила воинская часть Дягилевского военного городка. Она будет использована для борьбы с коронавирусом на улицах бластного центра. Об этом сообщил сайт городской администрации.
Маршрут движения специальной техники:
- ул. Есенина – от Касимовского шоссе до ул. Спортивной;
- ул. Есенина – от ул. Спортивной до ул. Циолковского;
- ул. Циолковского;
- ул. Куйбышевское шоссе – от ул. Циолковского до ул. Связи;
- ул. Куйбышевское шоссе – от ул. Связи до ул. Циолковского;
- ул. Циолковского;
- ул. Ленина до ул.Соборной;
- ул. Соборная – от ул. Ленина до ул. Сенной.
Начало перекрытия движения и работа пылесосов, которые предварят аэрозольную обработку, с 10.00. Обработка аэрозольным методом будет проводиться с 11.00 до 13.30. Движение транспорта будет возобновлено с 13.30.
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ИСТОЧНИК KP.RU