6 мая рязанские улицы вновь обработают аэрозольным способом

5 Май 2020 2020-05-05T15:52:54+03:00

Но это будет уже новый маршрут борьбы с коронавирусной инфекцией в областном центре

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6 мая при благоприятных погодных условиях в Рязани пройдет аэрозольная обработка города. Специальную технику для этого предоставила воинская часть Дягилевского военного городка. Она будет использована для борьбы с коронавирусом на улицах бластного центра. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Маршрут движения специальной техники:

- ул. Есенина – от Касимовского шоссе до ул. Спортивной;

- ул. Есенина – от ул. Спортивной до ул. Циолковского;

- ул. Циолковского;

- ул. Куйбышевское шоссе – от ул. Циолковского до ул. Связи;

- ул. Куйбышевское шоссе – от ул. Связи до ул. Циолковского;

- ул. Циолковского;

- ул. Ленина до ул.Соборной;

- ул. Соборная – от ул. Ленина до ул. Сенной.

Начало перекрытия движения и работа пылесосов, которые предварят аэрозольную обработку, с 10.00. Обработка аэрозольным методом будет проводиться с 11.00 до 13.30. Движение транспорта будет возобновлено с 13.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU