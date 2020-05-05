Коронавирус в Рязанской области: под наблюдением 2235 человек
По информации опергруппы правительства Рязанской области, по состоянию на 13.00 в регионе зарегистрировано 1226 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся 84 положительных теста.
При этом 86 человек выздоровели, 56 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под наблюдением врачей.
В целом на 8.30 5 мая поступила информация о 5780 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, а также контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2235 человек. 3745 жителей Рязани и области его уже прошли, они обследованы и здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU