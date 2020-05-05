Коронавирус в Рязанской области: выявлено еще 89 случаев заражения COVID-19
За 4 мая в Рязанской области выявили еще 89 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативная группа регионального правительства.
С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 1226 человек. Еще 84 положительных теста находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1310 человек.
Напомним, что под наблюдением врачей находятся 2202 рязанца. 3549 жителей Рязани и области его уже прошли, они обследованы и здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU