В Рязанской области случилось трагическое ДТП

5 Май 2020 2020-05-05T12:47:43+03:00

В аварии один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести

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5 мая, примерно в 8:40 в Александро-Невском районе случилось ДТП с участием трех автомобилей. На 321 километре автодороги Р22 «Каспий» столкнулись два легковых - Mercedes и Toyota Camry - а также грузовой Iveco. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В результате столкновения водитель «немца» от полученных травм скончался на месте ДТП. Травмы получили две пассажирки «японки» и водитель большегруза. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. На месте трагической аварии работают сотрудники полиции. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что в Шиловском районе в ДТП на днях погибла московская автоледи. Ее ВАЗ-2111 столкнулся с Audi A4 на трассе Шилово-Касимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU