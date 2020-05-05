Александр Воробьев назначен врио начальника рязанского управления МЧС
Пресс-служба ведомства подтвердила факт, что Александр Воробьев назначен врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области. Кадровая перестановка случилась после того, как прежний руководитель, генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов был отправлен в Ростовскую область на аналогичную должность. С 2014 года по апрель 2020-го он возглавлял рязанское ГУ МЧС. Филиппов уже приступил к исполнению обязанностей с 1 мая.
Отметим, что Александр Воробьев до последнего времени являлся первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU