Александр Воробьев назначен врио начальника рязанского управления МЧС

5 Май 2020 2020-05-05T11:12:30+03:00

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Пресс-служба ведомства подтвердила факт, что Александр Воробьев назначен врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области. Кадровая перестановка случилась после того, как прежний руководитель, генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов был отправлен в Ростовскую область на аналогичную должность. С 2014 года по апрель 2020-го он возглавлял рязанское ГУ МЧС. Филиппов уже приступил к исполнению обязанностей с 1 мая.

Отметим, что Александр Воробьев до последнего времени являлся первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU