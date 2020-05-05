Сотрудники рязанской ДПС выловили пьяного подростка-водителя

5 Май 2020 2020-05-05T10:33:45+03:00

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Ночью 5 мая в селе Новоселки Рязанского района экипаж ДПС остановил скутер, которым управлял 14-летний подросток. Инспекторы выяснили, что юноша не имеет права управления транспортными средствами. К тому же, у подростка были явные признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Как и положено по закону, был вызван законный представитель несовершеннолетнего. В ее присутствии юноша прошел освидетельствование на состояние опьянения. В выдыхаемом воздухе проверяющие установили 0,457 миллиграмма алкоголя на литр, что более чем в 2,5 раза превышает допустимый уровень.

Информация об этом факте была передана в подразделение по делам несовершеннолетних. В настоящий момент выясняется, каким образом 14-летний подросток получил доступ к алкоголю, а также и к управлению скутером.

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ИСТОЧНИК KP.RU