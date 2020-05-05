В Рязани установили стенды в память о земляках-героях
«Герои, рожденные в Рязани»: пресс-служба администрации города сообщила, что на территории бульвара Победы на Московском шоссе и в сквере недалеко от железнодорожного вокзала «Рязань-2 установили стенды, посвященные Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны. Эти места были выбраны с учетом позиции общественности, - подчеркивается в сообщении.
Напомним, что рязанцев приглашают присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк». Для этого заполнить анкету, приложив свою фотографию и портрет родственника, принимавшего участие в войне. Это можно сделать на сайте 2020.polkrf.ru или через приложения в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU