В Рязани установили стенды в память о земляках-героях

5 Май 2020 2020-05-05T09:43:52+03:00

На территории бульвара Победы на Московском шоссе и в сквере недалеко от железнодорожного вокзала «Рязань-2 установили стенды. Фото: сайт горадминистрации.

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«Герои, рожденные в Рязани»: пресс-служба администрации города сообщила, что на территории бульвара Победы на Московском шоссе и в сквере недалеко от железнодорожного вокзала «Рязань-2 установили стенды, посвященные Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны. Эти места были выбраны с учетом позиции общественности, - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что рязанцев приглашают присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк». Для этого заполнить анкету, приложив свою фотографию и портрет родственника, принимавшего участие в войне. Это можно сделать на сайте 2020.polkrf.ru или через приложения в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU