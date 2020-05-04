2020-05-04T20:51:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В больницах Рязани 4 мая находятся 236 пациентов с коронавирусом

Состояние 44 человек медики оценивают как тяжелое. Семеро подключены к аппаратам ИВЛ
Константин МОГИЛИН
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Опергруппа опубликовала последнюю на 4 мая информацию о состоянии зараженных коронавирусом в Рязанской области. Согласно этим данным, в 16.00 в больницах находились 236 пациентов с COVID-19. Причем 13 человек из них дети.

В каком состоянии заболевшие:

- удовлетворительное и средней тяжести – 192;

- тяжелое – 44, из них семь пациентов в возрасте от 58 до 83 лет подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Лечение они получают у себя дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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