В больницах Рязани 4 мая находятся 236 пациентов с коронавирусом
Опергруппа опубликовала последнюю на 4 мая информацию о состоянии зараженных коронавирусом в Рязанской области. Согласно этим данным, в 16.00 в больницах находились 236 пациентов с COVID-19. Причем 13 человек из них дети.
В каком состоянии заболевшие:
- удовлетворительное и средней тяжести – 192;
- тяжелое – 44, из них семь пациентов в возрасте от 58 до 83 лет подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Лечение они получают у себя дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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