Коронавирус в Рязани, ситуация на 4 мая 16.00: в регионе зарегистрировано 1137 случаев COVID-19

4 Май 2020 2020-05-04T18:41:37+03:00

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По данным оперативного штаба, по состоянию на 4 мая 16:00 в Рязанской области зарегистрировано 1137 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. На подтверждении в Роспотребнадзоре находятся еще 89 положительных тестов.

С начала пандемии поступила информация о 5693 гражданах, которые вернулись из заграничных поездок, контактировали с заболевшими COVID-19 и теми, у кого заболевание подозревают. Из их числа под наблюдением врачей продолжают находиться 2144 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU