2020-05-04T17:35:28+03:00
Коронавирус Covid-19

После очередной давки в автобусе рязанцы обрушились на власти с критикой

В период пандемии коронавируса, когда особенно важно соблюдать социальную дистанцию, транспорт в городе нередко бывает переполнен
Константин МОГИЛИН
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Фото: социальные сети.Фото: социальные сети.
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В Рязани после введения «разрывного графика» движения общественного транспорта, сокращения маршрутов и работающей на них техники в салонах автобусов и троллейбусов стало скапливаться слишком много пассажиров.

Напомним, с 27 апреля городской транспорт может выходить в рейс только по восемь часов в сутки: с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. Новые ограничения вызвали волну недовольства со стороны горожан, у которых нередко даже не получается уехать с остановки.

«Кем именно было принято решение о сокращении количества рейсов общественного транспорта и есть хоть какое-нибудь адекватное объяснение, чем руководствовался при его принятии этот человек?», - написал рязанец Олег Кондратов.

К посту, под которым скопилось уже немало комментариев, автор прикрепил фото переполненного салона автобуса, сделанное в 8.30 на площади Театральной.

Напомним, власти объясняли принятые меры пандемией коронавируса. Так чиновники рассчитывали «сберечь здоровье и даже жизни граждан». Однако, как показала практика, новые ограничения лишь привели к еще большим проблемам.

Это далеко не первый случай, когда рязанцы жалуются на работу транспорта. 27 апреля люди до отказа заполнили троллейбус №1, а 29 апреля аналогичная ситуация наблюдалась в автобусе №13. В администрации областного центра прокомментировали только ситуацию с троллейбусом, объяснив ее ошибкой диспетчерской службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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