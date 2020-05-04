Рязанцев приглашают присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк»
Традиционная акция «Бессмертный полк» в 2020 году пройдет в необычном формате. В связи с пандемией коронавируса 9 мая самого шествия не будет, однако портреты участников и героев Великой отечественной войны покажут на экранах по всей стране.
В связи с этим рязанцев призывают принять участие в акции, заполнить анкету, приложив свою фотографию и портрет родственника, принимавшего участие в войне. Это можно сделать на сайте 2020.polkrf.ru или через приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
«Полученная база материалов будет использована для формирования видеоряда из фотографий участника войны и его родственника с символикой акции», - сообщили в пресс-службе регионального кабмина.
Трансляцию «Бессмертного полка» 9 мая организуют на медиаэкранах России, в том числе Москвы, площадках онлайн-кинотеатров, других online-платформах, а также в социальных сетях и по телевидению.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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