2020-05-04T14:56:26+03:00
Победа

Рязанцев приглашают присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк»

Ее покажут 9 мая на уличных экранах, по телевидению и в социальных сетях
Роман КАРПОВ
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Традиционная акция «Бессмертный полк» в 2020 году пройдет в необычном формате. В связи с пандемией коронавируса 9 мая самого шествия не будет, однако портреты участников и героев Великой отечественной войны покажут на экранах по всей стране.

В связи с этим рязанцев призывают принять участие в акции, заполнить анкету, приложив свою фотографию и портрет родственника, принимавшего участие в войне. Это можно сделать на сайте 2020.polkrf.ru или через приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Полученная база материалов будет использована для формирования видеоряда из фотографий участника войны и его родственника с символикой акции», - сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

Трансляцию «Бессмертного полка» 9 мая организуют на медиаэкранах России, в том числе Москвы, площадках онлайн-кинотеатров, других online-платформах, а также в социальных сетях и по телевидению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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