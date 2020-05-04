Коронавирусом в Рязанской области заразился уже 101 ребенок

4 Май 2020 2020-05-04T13:01:29+03:00

Опергруппа опубликовала последние на 4 мая данные о возрастной структуре инфицированных

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По состоянию на 10:00 4 мая в Рязанской области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус зарегистрированы 1226 человек. Об этом сообщает опергруппа регионального правительства.

Больше всего зараженных в возрасте от 18 до 45 лет - 464 человека. Число детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 101.

Полная статистка заболевших по возрастам с подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 464 человек;

- от 46 до 64 лет – 405 человек;

- от 65 до 80 лет – 137 человек;

- старше 80 лет – 30 человек;

- дети – 101 человек (8 месяцев; двое по 9 месяцев; десятеро по 1 году; четверо по 2 года; четверо по 3; трое по 4; четверо по 5; трое по 6; десятеро по 8; семеро по 9; четверо по 10; семеро по 11; восьмеро по 12; шестеро по 13; восьмеро по 14; семеро по 15; четверо по 16; девятеро по 17 лет).

Люди с условно подтвержденным диагнозом:

- от 18 до 45 лет – 29 человек;

- от 46 до 64 лет – 26 человек;

- от 65 до 80 лет – 10 человек;

- старше 80 лет – 3 человека;

- дети – 21 человек (трое по 1 году; 2; двое по 4; трое по 5; 6; 8; 9; 10; двое по 11; трое по 12; 13; двое по 14 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU