Коронавирус в Рязанской области: выявлен еще 61 случай заражения COVID-19

4 Май 2020 2020-05-04T11:49:42+03:00

Количество подтвержденных и условно подтвержденных диагнозов в регионе достигло 1226

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За 3 мая в Рязанской области выявили еще 61 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативная группа регионального правительства.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе диагноз подтвердился у 1137 человек. Еще 89 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1226 человек.

Обследования продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU