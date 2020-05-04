Коронавирус в Рязанской области: выявлен еще 61 случай заражения COVID-19
За 3 мая в Рязанской области выявили еще 61 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативная группа регионального правительства.
С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе диагноз подтвердился у 1137 человек. Еще 89 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1226 человек.
Обследования продолжаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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