Коронавирус в Рязани, ситуация на 4 мая 08.30: под наблюдением 2281 человек

4 Май 2020 2020-05-04T10:22:33+03:00

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По данным оперативного штаба по состоянию на 4 мая 08:30 в Рязанской области зарегистрировано 1076 случаев заболевания коронавирусом. На подтверждении в Роспотребнадзоре находится 61 положительный тест.

В целом на 4 мая известно о 5633 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, контактировавших с больными и теми у кого заболевание подозревают. Под наблюдением врачей находятся 2281 человек. Прошли обследование 3352 граждан. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU