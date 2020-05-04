Коронавирус в Рязани, ситуация на 4 мая 08.30: под наблюдением 2281 человек
По данным оперативного штаба по состоянию на 4 мая 08:30 в Рязанской области зарегистрировано 1076 случаев заболевания коронавирусом. На подтверждении в Роспотребнадзоре находится 61 положительный тест.
В целом на 4 мая известно о 5633 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, контактировавших с больными и теми у кого заболевание подозревают. Под наблюдением врачей находятся 2281 человек. Прошли обследование 3352 граждан. Все они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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